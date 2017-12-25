بمشاركة 270 لاعبا عالميا.. آل الشيخ يفتتح بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنـج

الرياض- البلاد

يفتتح معالي رئيس هيئة الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ مساء اليوم، بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، في مركز أبسك للمؤتمرات، والمعارض بمدينة الرياض، التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع الاتحادين السعودي، والدولي للشطرنج. ويشارك في منافسات هذه البطولة، التي تقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية 240 لاعباً، يمثلون 70 دولة، حيث ستبدأ المنافسات مساء غد الثلاثاء، وتختتم يوم السبت المقبل، وتأتي هذه البطولة العالمية من ثمار مذكرة التعاون المشترك، التي أبرمها مؤخراً معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج السيد كيرسان إيليومجينوف في العاصمة البريطانية لندن. وسيشارك المنتخب السعودي للشطرنج في منافسات بطولة كأس الملك سلمان العالمية، بقائمة تضم 16 لاعبا ولاعبة، هم: أحمد الغامدي – عماد الحبيب – عبدالرحمن مسرحي – أحمد أبوكنان – أحمد العمري – حمد العنزي – حمود النهير – بكر الجهني – زياد العبدلي – خالد الزامل، ونوال الزبيدي – إيمان فلاتة – أسماء الهنيدي – زينب الدرازي – أفنان القبيشي، بينما سيشارك في تحكيم البطولة إلى جانب الحكام الدوليين المعتمدين من الاتحاد الدولي للشطرنج 10 حكام سعوديين معتمدين. وقد أتمت اللجان المنظمة والعاملة الترتيبات الخاصة بهذه البطولة العالمية، التى تحظى باهتمام وبمتابعة كبيرة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، حيث خصصت شبكة قنوات الـ CNN تغطية يومية خاصة ببطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، بالإضافة إلى توافد عدد من مراسلي وسائل الإعلام من عدة دول لتغطية هذا الحدث الرياضي الكبير.