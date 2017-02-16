بمشاركة 350 لاعباً .. اختتام بطولة البراعم لأم الألعاب في الإحساء

شارك عبر واتساب

الرياض-المركز الإعلامي

اختتمت على ميدان ومضمار ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالإحساء، بطولة المملكة الثانية لألعاب القوى للبراعم، التي نظمها الاتحاد السعودي لألعاب القوى، بالتعاون مع قسم التربية البدنية في إدارة التعليم بالإحساء، ضمن البرنامج الزمني الداخلي للاتحاد هذا الموسم، بمشاركة أكثر من 350 لاعباً، يمثلون المدارس المتوسطة بمنطقة الإحساء، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب في أم الألعاب، وقد أدار البطولة 45 حكماً بقيادة الحكم العام للبطولة عبدالحكيم الشدوخي.

واشتملت البطولة على 10 فعاليات، انتهت بفوز متوسطة اليعقوبي بن عمران بكأس البطولة برصيد 59 نقطة، فيما حلت متوسطة المأمون بالهفوف في المركز الثاني بـ42 نقطة، ثم متوسطة الأوزاعي بالطرف برصيد 41 نقطة. وفي النتائج الفردية فاز سجاد التاجر بذهبية سباق 300م، وجاء أحمد الصالح ثانياً، وخالد البراهيم في المركز الثالث.

وفي سباق 60م حواجز جاء عمر المخيمر أولاً، ومجتبى العنيزان ثانياً، وأحمد المطيري ثالثاً. وفي الكرة الحديدية أحرز وقاص البراهيم الذهبية، ورضا مبارك الفضية، ومحمد الطريف البرونزية.

وفي الوثب الطويل جاء أسامة الجاسر أولاً، ومحمد إبراهيم ثانياً، ويوسف الرشيد ثالثاً. وفي سباق 60م حل سعد المانع أولاً، وحسن المريحل ثانياً، وعبدالله المطيري ثالثاً.

وفي سباق 1000م فاز علي الجاري بالمركز الأول، وعبدالله البلادي ثانياً، ومحمد الخليفة ثالثاً، وفي الوثب العالي جاء عجلان العجلان في المركز الأول، وجهاد هاشم ثانياً، وراكان الخميس ثالثاً. وفي مسابقة رمي الرمح نال الذهبية عبدالله الحمد، والفضية هاشم الشايب، والبرونزية جاسم الصويل. ونالت مدرسة الأوزاعي ذهبية سباق التتابع المتنوع، وجاءت اليعقوبي ثانياً، والحليلة ثالثاً. وعقب نهاية البطولة تم تتويج الفرق الفائزه بالكؤوس والميداليات ومبالغ مالية مقدمة من الاتحاد السعودي لألعاب القوى.