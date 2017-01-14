بمشاركة 4 منتخبات عربية .. اليوم.. افتتاح الأمم الأفريقية 31 بالجابون

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الجابون- وكالات

تنطلق اليوم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، وهي النسخة 31 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وهي البطولة الرئيسية لمنتخبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

كان من المقرر أن تجري هذه النسخة في ليبيا، لكن تم سحب حق تنظيم البطولة منها؛ بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. فازت الغابون بشرف تنظيم الدورة يوم 8 أبريل 2015 في القاهرة.

وبطل هذه النسخة سيتأهل مباشرة إلى كأس القارات 2017 في روسيا. ومن المقرر أن يلتقي في المباراة الافتتاحية الجابون وغينيا بيساو، تليها مباراة الكاميرون مع بوركينا فاسو ، ضمن المجموعة الأولى.

أما المنتخبات العربية فتبدأ مشاركتها غدا ؛ إذ يلتقي المنتخب الجزائري مع زيمبابوي، فيما تلعب تونس مع السنغال، ضمن المجموعة الثانية.

وستخوض المغرب أولى لقاءاتها ضد الكونغو الديمقراطية ، وساحل العاج وتوجو ضمن المجموعة الثالثة يوم الإثنين1/16،

أما المنتخب المصري صاحب الألقاب السبعة فيدشن مشاركته ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة المنتخب المالي، وفي نفس المجموعة تلتقي غانا مع أوغندا.