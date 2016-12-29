بمشاركة 600 أسرة ولمدة سبعة أيام .. أمير الرياض يفتتح معرض ( منتجون ) الرابع

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الرياض – البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، معرض المستثمرات من المنزل ” منتجون ” بنسخته الرابعة، والذي تنظمه غرفة الرياض، ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 600 أسرة، والذي يستمر لمدة سبعة أيام، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص .

وكرم سموه عدداً من الأسر التي استمرت، وطورت أعمالها من خلال” منتجون”، كما كرم الجهات الداعمة .

وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب جولته على المعرض : ” لا بد أن نهنئ غرفة الرياض على إقامتها معرض المستثمرات من المنزل “منتجون”، وعلى اهتمامهم بالأخوات المنتجات والمستثمرات من المنزل، وما شاهدناه في المعرض يبعث الاطمئنان بأن هناك رغبة بالعمل لدى إنسان هذه البلاد ، والمرأة بلا شك إحدى العاملات في هذا الوطن، ولها منا كل التقدير والثناء على دورها الذي تقوم به في هذا المجال .

وأضاف سموه : إن الاهتمام بالمستثمرات من المنزل، حقق لنا المعادلة التي تصل للهدف الذي تسمو إليه خطط الدولة في الاستثمار والاهتمام بالمشاريع الصغيرة ، وهذا المعرض تتضافر فيه جهود عدة ؛ أولها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي ترعى هذه المشاريع وتقوم بدورها تجاهها،

بالإضافة لغرفة الرياض التي تقوم بوضع الأسس لهذه المشاريع الناشئة، فهي بذلك تحقق المعادلة المطلوبة التي تنتج لهذا الوطن الشيء الكثير، ونرجو أن تكون هذه الجهود قائمة على خير، مقدماً سموه الشكر للقطاع الخاص على دعمه للأسر المنتجة، وكثافة حضوره في هذا المعرض، وهو أصدق دليل على مساهمته في تفعيل دوره تجاه المشاريع الناشئة.

وحول توجيه سموه لأمانة الرياض لاحتواء عربات الطعام المتنقلة قال : نحن نفخر بعمل المواطن السعودي في أي مجال، ونسعى لتسهيل الطريق له للوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه، فعمله في هذا المجال يوحي لنا بأن إنسان هذه البلاد يعمل بجد واجتهاد، ويؤكد بأنه يريد أن يصل بنشاطه لأعلى مستوى، واحتواء عربات النقل ما هو إلا واجب علينا بأن نشجع ونعطي لهؤلاء الأخوة وعرباتهم المكان اللائق لهم، ونسهل لهم كافة الأمور، ووجهنا أمانة المنطقة أن تكون الضوابط مدروسة ومحكمة بشكل جيد، وستظهر نتائجها قريباً.

بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي رعاية سمو أمير المنطقة للمعرض، وعدها بمثابة دعم وتشجيع كبيرين من سموه للأسر المنتجة والمستثمرات

من المنزل , مؤكداً أن غرفة الرياض لن تدخر جهداً في سبيل إنجاح المعرض، وتمكينه من تحقيق أهدافه وتقديم الدعم اللازم للمستثمرات من المنزل، وإتاحة الفرصة أمامهن لتسويق منتجاتهن، وربطهن بالجمهور، ورجال الأعمال الراغبين في تشجيع استثماراتهن .

وأوضح أن “منتجون” يهدف إلى توفير فرص استثمارية تبدأ صغيرة، وتنطلق حتى تنمو بشكل يضمن لها الاستمرارية والنجاح، وهو ما يتوافق وينسجم مع أهداف رؤية المملكة المستقبلية 2030، مؤكداً الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال، وداعياً في الوقت نفسه المؤسسات لدعم هذه المبادرات .