بمشاركة 78 دولة و1243 لاعبًا .. الخثعمي يقود أخضر الكاراتيه لبرونزية العالم

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باريس – الموفد الاعلامي

سجل الكاراتيه السعودي إنجازا جديدا، يضاف إلى إنجازاته الدولية، من خلال اللاعب فهد الخثعمي، الذي انتزع الميدالية البرونزية تحت وزن “67 قتال”، في ختام الدوري العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط مشاركة 78 دولة، و1243 لاعبًا، حاز بعضهم على بطولات عالمية، ويحملون التصنيف الأفضل،

وقد بدأ الخثعمي بالفوز على بطل اليونان في دور الـ128 بالترحيح 6 – صفر، ثم على بطل ألمانيا بالترحيح أيضا 5 – صفر في دور الـ64 ،وبطل روسيا في دور الـ32 بنتيجة 3-صفر، وتفوق على بطل تركيا في دور الـ16 بنتيجة 3/4، وكسب بطل البرازيل في دور الثمانية 4 /1 ، قبل أن يخسر في دور الأربعة من بطل فنزويلا 1-3.

وقال رئيس البعثة الدكتور سعود الرومي: مثل هذه الإنجازات لاتستغرب على اتحاد الكاراتيه، وكان هدفنا الذهب، والمركز الأول، ولكن وجود الاختبارات لدى بعض العناصر والإصابات لدى أكثر من لاعب له سجل حافل بالإنجازات العالمية، جعلنا نكتفي بهذه بالبرونزية، التي تحققت أمام أبطال عالميين لهم تاريخ حافل بالذهب،

ونحن نعتبر هذه البطولة بمثابة تحضير مثالي للدور الإسلامية، وقد حرصنا على تواجد أكثر من اسم، على الرغم من الإصابات التي يعانون منها، حتى يعيشوا أجواء المنافسة عن قرب، ويشاهدو أبطالا عالميين.