بمناسبة تكريم د. ياسر الغريبي.. أمسية للعجمي والحارثي والخمعلي في بريطانيا

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بانقور- البلاد

أقام النادي السعودي في مدينة بانقور في بريطانيا حفل تكريم للدكتور ياسر الغريبي بعد حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة بانقور، وقد اقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء عبدالله العجمي، وفهد الحارثي، ومرضي الخمعلي. بدئ الحفل بكلمة رئيس النادي محمد اليامي بالترحيب بالحضور ومن ثم تكريم المحتفى به حيث قدم له درعا تذكاريا باسم النادي السعودي في مدينة بانقور للدورة 36، كما قدم عدد من زملائه المبتعثين عددا من الهدايا التذكارية. تلى ذلك بدء الأمسية الشعرية التي غلب عليها القصائد الوطنية، حيث بدأها الشاعر عبدالله العجمي:

ياسيدي سلمان والوضع حساس

والليل مايجلاه نور الفوانيس

ياعزنا لامن قدح كل مقباس

شعبك معك فيما بغيته بلاقيس

إضرب معادينك على هامة الراس

وابشر بوقفة كاسبين النواميس

ثم ألقى الشاعر فهد الحارثي قصيدة وطنية،منها:

يازمزم العذب والكعبه وروح المقام

وياقبلة المؤمنين الراكعين السجود

يامهبط الوحي يادار التقى والسلام

الله يجيرك من عيون العدو والحسود

ياأطهر من الغيم ياريح الشذى والخزام

محبتك فالوتين،، وفي فصوص الكبود

ليأتي دور الشاعر مرضي الخمعلي والذي افتتح الأمسية بقصيدة منها:

أشر بسبابة ايدك ياملك

وأبشر بشعبٍ على أمرك حاضرين

من يعادي سيدي وأرضه هلك

حازمين وعازمين وجازمين

ياصقور الجو يا نجوم الفلك

ارجفوهم واردين وصادرين

لتأتي الجولة الثانية للشعراء في نفس السياق الوطني حيث القى كل منهم قصيدة وطنية جميلة.

وليختتم الجوله العجمي بقصيدة الأم

ومنها:

يمه محلك وقدرك ملبس عقالي

ماانساك إلين القبر تحسب لي اشبوره

وشلون تنسى الطفوله جوفك الحالي

يابلسم الجرح وروح العمر وازهوره

كن الليالي مع الغربه تعادالي

لوهلت العين قلت العين معذوره

وليصافح الحارثي الجمهور بقصيدته التي منها:

تغير الوقت والطيب نحل جسمه

وماعاد يدري من المشتاق والشاني

ياأهل الوداد المّزّيف وأهل النّمه

روفوا ،،لو ان الكلام ان قيل مجاني

وليختتم الخمعلي الأمسية بقصيدته التي منها:

الله وعدني ببيت داخل الجنة

والشرط بس اعبده واقرأ بقرانه

واصلي الفرض واتبع فرضه السنه

واردد استغفر المولى وسبحانه.