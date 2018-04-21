بنتن: وزارة الحج في مرحلة تحول للانتقال إلى صناعة الضيافة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

رعى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس الأول، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان “التوجه الاستراتيجي للحج ضمن رؤية المملكة 2030 ” بفندق الهيلتون بمكة المكرمة بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ووكلاء الوزارة، وعدد من منسوبيها ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف.

وأكد معاليه في مستهل أعمال الورشة، على أهمية التخطيط الاستراتيجي لأعمال الحج والعمرة لتتواءم مع رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن الوزارة في مرحلة تحول كامل وجذري للانتقال من خدمة الحاج والمعتمر والزائر إلى صناعة الضيافة، فلها دور مهم في رؤية المملكة الطموحة من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لذا كان لزاماً على الوزارة والمؤسسات التي تعمل مع جميع منظومة الحج والعمرة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

وأبان معاليه، أن الوزارة تعمل لتحقيق عدة أهداف، منها تطوير أعمال مهنة الطوافة والوكالة والدلالة، لتقدم وفق أعلى معايير الضيافة لافتاً إلى أن ورشة التوجه الاستراتيجي للحج، تأتي لتعريف المؤسسات نطاق الإشراف بتوجه الوزارة للتحول إلى صناعة الضيافة والانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام .

من جانبه، وصف معالي نائب وزير الحج والعمرة ، ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي للحج بالمهمة من خلال تأثيرها على صناعة الحج والعمرة مستقبلاً، بناء على رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن الوزارة تعمل وفق رؤيتها الهادفة إلى جعل رحلة الحج والعمرة والزيارة مقننة وسهلة وميسرة في جو من السكينة والطمأنينة لتبقى ذكرى رائعة ومميزة

في ذاكرة الحاج والمعتمر والزائر، تحقق له الرضا وتجعله سفيراً ينقل للعالم ما تقدمه المملكة من جهود وخدمات .

وقدم مدير إدارة المشاريع بمكتب تحقيق الرؤية بالوزارة الدكتور عمرو مداح لمحة موجزة عن رؤية المملكة 2030، وأهم مرتكزاتها إضافة إلى أهم مبادرات الوزارة .