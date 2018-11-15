بنك التنمية الاجتماعية يمكّن 877 شاباً وفتاة للانخراط في عالم العمل الحر

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن أرقام تمويل المشاريع المعتمدة في الربع الثالث للعام الحالي 2018م، الذي يأتي استمرارًا للحراك الاقتصادي المتصاعد للمملكة.

وأوضح مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر سعيد الزهراني، تفاصيل الدعم الذي قدّمه البنك خلال هذا الربع، لدعم وتمكين شابات وفتيات الأعمال ومساعدتهم للانطلاق في عالم العمل الحرّ، فقد بلغ عدد المشاريع المعتمدة للتمويل 877 مشروعًا بقيمة تجاوزت 170 مليون ريالًا، وذلك ضمن أدوار البنك الرئيسيّة في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والناشئة من خلال منتجات البنك وخدماته بشقيها المالي وغير المالي .

ووصلت التغطية الجغرافية لهذه المشاريع لأكثر من 70 مدينة ومحافظة من مدن المملكة، ضمن السعي الحثيث للبنك في التركيز على المناطق الواعدة، تماشيًا مع مستهدفات البنك في التمكين والاستقلال الاقتصادي.

وقال مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر:” إننا نحرص دائماً على تنوع المشاريع ونشجع المشاريع التي تتيح الفرصة لتوفير أسواق جديدة أو تدعم الابتكار أو الميزات التنافسية في المناطق حيث تنوّعت المشاريع المعتمدة في هذا الربع بين عدد من مسارات البنك المختلفة حيث شملت مشاريع في أنشطة مختلفة منها مجال العربات المتنقلة، وكذلك أنشطة التوطين ، بالإضافة لمشاريع صناعية، وطبية، وتقنية، ومشاريع في الطاقة المتجددة.

وقام البنك بوصفه الذراع الأكبر في التمكين التنموي الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات وأفراد المجتمع، وضمن جهوده في تحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال في المملكة، خلال هذا الربع بتوقيع اتفاقيات مبادرة الإقراض غير المباشر ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت ووحدة المحتوى المحلي بهدف حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسية ، حيث جرى توقيع 8 اتفاقيات مع شركات تمويلية متخصصه بمبلغ 300 مليون ريال كتمويل غير مباشر لتقوم هذه الشركات بدورها في تقديم حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة .

ويعمل البنك بشكل دؤوب على نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب والفتيات على خوض عالم الأعمال وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم مما يعود أثره الإيجابي على الوطن والمواطن على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن للراغبين بالاستفادة من منتجات البنك وخدماته التقديم مباشرة عبر الموقع الالكتروني: ‏www.sdb.gov.sa.

يذكر أن البنك أقام عدد من الفعاليات والبرامج تزامناً مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بالتعاون مع عدد من الشركاء(جامعات وكليات تقنية ولجان تنمية وغرف تجارية وكذلك معاهد ريادة الاعمال)، الذي أختتم أمس الأربعاء الموافق 14/11/2018م، وأطلق البنك وسماً خاصاً بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت هاشتاق #حرَك_عجلة_التنمية.

وتنوعت الفعاليات والبرامج المصاحبة لذلك التي تجاوزت الـ60 فعالية على مستوى فروع البنك، حيث تضمنت تلك الفعاليات ورش عمل ودورات تدريبية وكذلك إقامة عدة ندوات، حيث تركزت تلك البرامج والفعاليات لنشر وتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم تطوير المنشآت الصغيرة للتعريف برسالة وأهداف ريادة الأعمال لتحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وكذلك تأهيل الشباب والفتيات وإكسابهم القدرات المهارية لتمكينهم من إدارة وإطلاق مشاريعهم الخاصة، ومنها “إقامة جلسات حوارية ” وجهني ” ، وإبدأ مشروعك، ونشر ثقافة العمل الحر”.