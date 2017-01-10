العدد 21810 10 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بنك التنمية الاجتماعية يوقع مذكرة تفاهم مع 4 شركات

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بنك التنمية الاجتماعية يوقع مذكرة تفاهم مع 4 شركات
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الرياض – البلاد

وقع بنك التنمية الاجتماعية امس مذكرة تفاهم مع أربع شركات محلية متخصصة في قطاع الاتصالات وملحقاته، وذلك في مقر البنك الرئيس بمدينة الرياض.

ووقع الاتفاقية مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، بهدف الاستفادة من الخدمة المقدمة من تلك الشركات للعميل التي صدرت له موافقة من قبل لجنة اعتماد التمويل من البنك،

ويتم بموجبها التعامل مع الشركة من قبل العميل دون الرجوع للبنك، من خلال تقديم الدعم اللوجيستي لجميع الممولين من البنك، وتوفير المنتجات للرياديين الممولين من البنك من أجهزة وإكسسوارات وشرائح وحوافز مالية، وتقديم الخدمات التدريبية للممولين في مجال البيع والصيانة.

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التصنيف: محليات

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