بنك التنمية يمول 240 مشروعاً بقيمة 46 مليون ريال

أنهى بنك التنمية الاجتماعية الطلبات المتقدمة على تمويل عدد من المشاريع التنموية في كافة مناطق المملكة، وذلك خلال شهر شوال لعام 1439هـ، حيث اعتمد تمويل 240 مشروعاً ناشئاً وصغيراً حول المملكة بقيمة اجمالية بلغت 46 مليون ريالاً ، وذلك ضمن دور البنك المعني بتمكين المشاريع الصغيرة والناشئة من خلال منتجات البنك وخدماته بشقيها المالي والغير المالي.

وأفاد مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر سعيد الزهراني، أن المشاريع المعتمدة جمعت بين عدد من منتجات البنك التمويلية المتخصصة بتمكين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وفقا لمؤشرات للعرض والطلب في سوق المملكة ومناطقها المختلفة، حيث شملت التغطية الجغرافية أكثر من 55 مدينة ومحافظة بالمملكة، مؤكداً أن البنك اهتم بشكل كبير للوصول للمناطق الواعدة والأكثر نموا ضمن مستهدفات البنك في التمكين الاقتصادي والوصول.

وأبان الزهراني أن هذا الدعم يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية التي يسعى لها البنك في التشجيع على العمل الحر ودعم الرياديين بتمويلهم ومتابعة مشاريعهم، مضيفاً بأن البنك يحفز الشباب والفتيات على الإسهام في دعم اقتصاد المملكة والمشاركة في أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030.