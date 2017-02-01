بنو قادس يستعدون للزعيم والبعثة تغادر للرياض

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الدمام-حمودالزهراني

واصل فريق القادسية تدريباته مساء امس على الملعب الرئيسي بالنادي، وذلك استعداداً لـ لقاء الهلال ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري جميل للمحترفين غدا الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بقيادة المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس .

هذا و قد إنطلقت الحصة التدريبية المسائية بإجتماع السيد أنجوس مع اللاعبين، تلاه إحماء و إطالات و تسخين مع مدرب اللياقة البرازيلي جيرمي رودريجو،

بعد ذلك قسم السيد أنجوس اللاعبين إلى مجموعتين مناورة ودية على نصف الملعب . على صعيد آخر تقرر مغادرة بعثة الفريق إلى مدينة الرياض ظهرا و إجراء المران الأخير للقاء الهلال في مدينة الرياض .