بن دغر:الشعب اليمني لن ينسى تضحيات المملكة

عدن- وكالات

التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، أمس بالعاصمة المؤقتة عدن سفير خام الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر.

وثمن رئيس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إنقاذهم للريال اليمني من السقوط والاقتصاد من الإنهيار، ودعم البنك المركزي، منوهاً إلى أنها مكرمة سوف يتأثر بها الشعب اليمني قاطبة وسعر الصرف في تناقص مستمر من لحظة إعلان المذكرة.

وقال “إن المملكة العربية السعودية تحملت العبء الأكبر ،ولن ينسى الشعب اليمني تضحيات المملكة التي تجلت في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وسيذكر اليمنيون أيضاً هذه الوقفة الجديدة في دعم الاقتصاد على مدى التاريخ، مشيراً إلى أن هذه ليست المكرمة الأولى للمملكة قيادة وشعباً وقد سبقتها مكرمات كثر على إمتداد احتياجات الشعب اليمني.

من جانبه أكد السفير آل جابر أن المملكة مستمرة في دعم الشعب والحكومة اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار وأن القيادة السعودية تتابع باهتمام احتياجات اليمن، والوضع الاقتصادي وتدهوره، وأن القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين صدر لدعم واستقرار اقتصاد اليمن من خلال الوديعة المالية للبنك المركزي بملياري دولار أمريكي .