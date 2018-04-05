بن يطو يفسخ عقده مع الشباب والإدارة تخالصه

الرياض ـ البلاد

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب عن توقيع مخالصة مالية مع الجزائري محمد بن يطو، والتنازل عن بقية مستحقاته المالية.

جاء ذلك بعد أن فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد المهاجم الجزائري، ما اضطر محمد بن يطو للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة منذ 5 أشهر والذي سمح له بفسخ تعاقده مع النادي دون الرجوع إلى الإدارة.

ومن جانبه، قدم مجلس إدارة الشباب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة.

وخاض محمد بن يطو 22 مواجهة مع الشباب في الدوري السعودي للمحترفين منذ بداية الموسم الحالي سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.