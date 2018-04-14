بهاشتاق بلغ «الترند».. الشعب يحتفل بعودة ولي العهد

جدة- حماد العبدلي

سارع المواطنون بكل أطيافهم، وأعمارهم، إلى الابتهاج بعودة ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان – حفظه الله – إلى أرض الوطن، بأبيات من الشعر، وعبارات الحب، والولاء. وعبر وسم “# نورت_السعودية_بقدومك_يا محمد”، الذي بلغ “الترند”، أطلق المغرّدون العنان لمشاعرهم؛ فخراً وحباً وولاءً بإطلالة محبوبهم، وهو يسير بخُطى ثابتة بوطنهم، إلى مصاف الدول المتقدمة.

واتفق المغردون أنه عهد جديد، يقوده شاب طموح، ينقل آمالنا وعزائمنا إلى العالم، بإصرارٍ مُلهم، وعزيمةٍ لا تنهزم، ونحمد الله على عودته إلى أرض الوطن سالماً غانماً.

ورحب المغردون جميعا: ‏أهلاً بالمستقبل، الوطن الذي اشتاق لك، يحتضن اليوم ملامحك، والرياض التي حنَّت إليك تفرش المسافات بالفرح، ‏و20 مليون سعودي، تبتسم قلوبهم بهجةً بك ‏، أيها المُلهم، ‏سافرتَ، والدعوات معك، ورجعت وهي لم تنتهِ بعد؛ لأنها حين خرجت للسماء من أجلك، كانت بطعم الأبد.