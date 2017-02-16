بهدف نشر الوعي البيئي وزيادة المساحات الخضراء.. أمانة جدة توقع اتفاقية “جدة بأيدينا خضراء”

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جدة – إبراهيم المدني

أبرمت أمانة محافظة جدة اتفاقية ( جدة بأيدينا خضراء ) مع برنامج المسئولية الاجتماعية في إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة, ومثَل جانب الأمانة في توقيع الاتفاقية معالي أ.د. هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة، ووقع من جانب الطرف الثاني الأستاذة. دلال بنت حسن زقزوق.

من جانبه أوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية في الأمانة أ. محمد بن علي اليامي بأن الاتفاقية تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء بجدة وتعزيز مشاركة المتطوعين مع الجهات الحكومية والخاصة في الخدمة المجتمعية.

مضيفا بأن ممشى الأمير فيصل بن فهد بحي الشاطئ سيشهد في الـ 16 من شهر رجب القادم الانطلاقة الأولى للمبادرة بمشاركة نحو 30 جهة حكومية وخاصة إلى جانب مشاهير ونجوم المجتمع, فيما ستتواصل المبادرات لتشمل عدد من الحدائق في أحياء جدة بمشاركة طلاب وطالبات التعليم في مدارس التعليم الحكومي والخاص.

وأضاف مدير عام الخدمات الاجتماعية أن الاتفاقية المبرمة تهدف إلى بناء الوعي لدى الأجيال بأهمية الحفاظ على الأشجار والنباتات والاهتمام بها, بالإضافة إلى العمل على غرس حب الشجرة وأهميتها من النواحي البيئية والاجتماعية والجمالية والمحافظة عليها, إلى جانب نشر ثقافة التطوع لمساهمتها الإيجابية في تطوير وتنمية المجتمع للوصول لبيئة حضارية تليق بمكانة محافظة جدة, من خلال إشراك أبناء المجتمع في مبادرات التطوع بالتنسيق مع الجهات المعنية.