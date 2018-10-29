بوابة إلكترونية جديدة تعزز من الخدمات المقدمة للمستثمرين

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار بوابة الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية يأتي تماشياً مع التحول الرقمي للهيئة، الذي يعد جزء من رؤية المملكة 2030، حيث تم إعادة تصميم البوابة الإلكترونية بشكل كامل بواجهة مستخدم احترافية بناء على أفضل الممارسات العالمية.

وأفاد أن البوابة الجديدة تتضمن العديد من الخدمات منها خدمة التسجيل وإصدار الترخيص، وإضافة قنوات جديدة للعناية بالمستثمر، وتطوير خدمات التراخيص الفورية، وخدمات ذات القيمة المضافة، وإعادة تحديث جميع الخدمات الحالية.

وبين أن الخدمات التي تقدمها البوابة الجديدة تشمل محاكاة طلب الترخيص، والتسجيل السريع، ودليل الاستثمار التفاعلي، ومركز التنبيهات، وخدمات تعديل التراخيص الفورية عبر الهاتف، والمحادثة الإلكترونية مع مركز العناية بالمستثمر، والتقويم الإلكتروني للمستثمر، والقوائم المالية للمنشأة، وطلب زيارات المساندة والاستشارات، ورمز تحقق الدخول عبر الرسائل النصية لزيادة الأمان، وتحميل الترخيص الإلكتروني، وخدمات استشارات اللوائح والأنظمة، وغيرها من الخدمات التفاعلية.

وأشار السويل أن الهدف الرئيسي من هذه البوابة هو رفع مستوى الرضا لدى المستثمر، لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر، وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.