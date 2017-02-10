(بوبا) تحير الاتحاديين وتتناقض حول إصابة الأنصاري

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جدة ـ عبدالعزيز عركوك

منح الشريك الطبي لنادي الاتحاد (بوبا) الكويتي فهد الأنصاري الضوء الاخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية مع استمرار البرنامج التأهيلي في قرار مثير للجدل بعد ما أعلنت الشركة قبل يومين حاجة اللاعب للراحة لمدة ٥ أيام

وبعدها إعداد برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين الأمر الذي جعل الجماهير الاتحادية تطالب الإدارة بعرض حالة اللاعب على طبيب متخصص ليتمكن اللاعب من العودة إلى الملاعب وهو في أتم الجاهزية.