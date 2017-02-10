العدد 21842 11 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(بوبا) تحير الاتحاديين وتتناقض حول إصابة الأنصاري

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(بوبا) تحير الاتحاديين وتتناقض حول إصابة الأنصاري
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جدة ـ عبدالعزيز عركوك

منح الشريك الطبي لنادي الاتحاد (بوبا) الكويتي فهد الأنصاري الضوء الاخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية مع استمرار البرنامج التأهيلي في قرار مثير للجدل بعد ما أعلنت الشركة قبل يومين حاجة اللاعب للراحة لمدة ٥ أيام

وبعدها إعداد برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين الأمر الذي جعل الجماهير الاتحادية تطالب الإدارة بعرض حالة اللاعب على طبيب متخصص ليتمكن اللاعب من العودة إلى الملاعب وهو في أتم الجاهزية.

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التصنيف: الرياضة

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