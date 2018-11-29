بوتين: الفضل لولي العهد في نجاح تعهدات أوبك

موسكو – وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن روسيا وأوبك التزمتا بتعهدات الإنتاج بنسبة 100%، مضيفا: الفضل في ذلك يعود لولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال بوتين في منتدى اقتصادي: إن بلاده على اتصال مع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ومستعدة لمواصلة التعاون معها، إذا اقتضت الضرورة.

وذكر بوتين أن روسيا ستكون راضية بسعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، مضيفا أن بلاده و”أوبك” نفذتا التزاماتهما المنصوص عليها في اتفاق إنتاج النفط العالمي. إلى ذلك، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: إن ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا، الأعضاء في أوبك، لتحقيق الاستقرار لأسواق النفط.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون، منهم روسيا في السادس والسابع من ديسمبر المقبل.

وقال مندوبون من أوبك لـ”رويترز”: إن المنتجين يناقشون خفض الإمدادات، بما يتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا، وربما أكثر.

وكان الوزير خالد الفالح قد قال في مطلع نوفمبر: إن وفرة إمدادات النفط ربما تتطلب من أوبك وحلفائها أن يتخذوا خطوات لخفض الإنتاج في 2019، مضيفا: ليس في مصلحة أحد وجود تخمة في المعروض، مشددا: “لن نترك السوق يسيطر عليها القلق”.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وعدد من كبار المنتجين المستقلين، من بينهم روسيا، اجتماعا في فيينا 6 ديسمبر المقبل، لمناقشة سياسة الإنتاج.

وكانت أسعار النفط قد هوت إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017 الأسبوع الماضي، وبلغ برنت 58.41 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 50.15 دولار للبرميل.