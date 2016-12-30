بوتين: روسيا لن تطرد أحدا ردا على العقوبات الأمريكية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن موسكو لن تطرد أحدا ردا على قرار واشنطن طرد 35 روسياً.

تشتبه في أنهم ضباط مخابرات وفرض عقوبات على اثنتين من وكالات المخابرات الروسية تقول إنهما ضالعتان في عمليات الاختراق الإلكتروني لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام الحالي.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف:-

اقترح في وقت سابق طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا بعدما أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بالطرد والعقوبات يوم الخميس.

لكن بوتين قال إنه سينتظر أفعال الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى السلطة في 20 يناير المقبل.

قبل أن يتخذ قرارا بشأن أي خطوات أخرى في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال بوتين “لن نطرد أحدا.

وفي الوقت الذي نحتفظ فيه بحق اتخاذ إجراءات انتقامية فلن ننحدر إلى مستوى دبلوماسية ‭‭‭’‬‬‬المطبخ’ غير المسؤولة.”

ودعا بوتين أطفال الدبلوماسيين الأمريكيين إلى حفل في الكرملين.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيسعى إلى إلغاء الإجراءات التي تمثل مستوى متدنيا جديدا في العلاقات الأمريكية الروسية في حقبة ما بعد الحرب الباردة.

كان ترامب قد أثنى مرارا على الرئيس الروسي وعين شخصيات قريبة من موسكو في مناصب كبيرة بالإدارة الجديدة.

وقال بوتين “إن خطوات أخرى نحو تحسين العلاقات الأمريكية الروسية ستبنى على أساسي السياسة التي ستتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب.”

وفي رسالة منفصلة لتهنئته بالعام الجديد قال بوتين إن العلاقات الروسية الأمريكية عامل مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي