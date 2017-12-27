بورصة وول ستريت تغلق منخفضة متأثرة بخسائر لأسهم آبل ومورديها

انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء مع تضرر قطاع التكنولوجيا من خسائر لأسهم أبل وبعض مورديها بفعل تقرير عن تراجع الطلب على هاتفها آيفون X.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 7.85 نقطة، أو ما يعادل 0.03 بالمئة، إلى 24746.21 نقطة.

بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.84 نقطة، أو 0.11 بالمئة ليغلق عند 2680.50 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 23.71 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 6936.25 نقطة.

وهبط سهم أبل 2.5 بالمئة بعد أن قال تقرير صحفي إن:

الشركة ستخفض توقعاتها لمبيعاتها من هاتف آيفون X للربع الحالي إلى 30 مليون وحدة .

بعد أن كانت توقعت في خطة أولية أن تبلغ المبيعات 50 مليون وحدة.

وهذه هي أكبر خسارة لسهم أبل في يوم واحد منذ العاشر من أغسطس.