العدد 21824 24 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بوركينا فاسو والكاميرون تتأهلان والجابون وغينيا بيساو يغادران

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بوركينا فاسو والكاميرون تتأهلان والجابون وغينيا بيساو يغادران
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ليبرفيل- وكالات

التهم أسود الكاميرون أحلام أصحاب الأرض، وأطاح بنظيره الجابوني من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثين المقامة حاليا في الجابون، بعدما تعادل معه سلبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب بوركينا فاسو الذي تغلب على منتخب غينيا بيساو 2 / صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة. فيما ارتفع رصيد المنتخب الجابوني إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، حيث كان التعادل، هو الثالث له على التوالي في المباريات الثلاث التي خاضها بالمجموعة.
وبهذا، يلتقي المنتخب الكاميروني في دور الثمانية مع نظيره السنغالي الذي ضمن صدارة المجموعة الثانية قبل مباريات الجولة الثالثة لتصبح المباراة بينهما في دور الثمانية مواجهة مكررة لنهائي البطولة في نسخة 2002 التي استضافتها مالي. وفي نفس المجموعة، صعد منتخب بوركينا فاسو إلى دور الثمانية بالمسابقة، إثر فوزه السهل 2-صفر على منتخب غينيا بيساو، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة، وتربع منتخب بوركينا فاسو على صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق هدف وحيد أمام منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني.

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التصنيف: الرياضة

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