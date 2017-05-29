بوغبا في مكة

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جدة ــ البلاد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنجم الكرة الفرنسية، وصاحب اغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في العاصمة المقدسة، مكة المكرمة، لإداء مناسك العمرة، في أول يوم شهر رمضان المبارك.

وسبق للنجم الفرنسي ان تواجد في مكة، كما سبق ان تواجد مواطنه كريم بنزيما قبل عدة أشهر بضيافة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، الأمير عبدالله بن مساعد.

يذكر ان بوغبا حسم بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه مانشستر يونايتد الأربعاء الماضي، ونجح في تسجيل الهدف الاول لفريقه في مرمى منافسه أياكس الهولندي.