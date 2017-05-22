بوفون: زملائي يكتبون تاريخا مجيدا

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وصف الحارس جانلويجي بوفون، قائد يوفنتوس، فوز فريقه بالدوري الإيطالي لكرة القدم، للموسم السادس تواليًا، والثنائية المحلية للمرة الثالثة على التوالي، بالتاريخ الكبير، الذي يُكتب على يد زملائه بالفريق. وقال بوفون: عقب الفوز على كروتوني (3-0) بالجولة الـ37 من الكالتشيو، والتتويج رسميًا باللقب: “لقد كتبنا فصلاً جديدًا في كتاب التاريخ”. كان يوفنتوس، توج بلقب كأس إيطاليا، على حساب لاتسيو منذ أيام. وأضاف بوفون، 39 عامًا: “الفوز لم يكن أبدًا سهلاً. البقاء بالقمة لا يأتي إلا بالعمل الضخم، والتفاني دائمًا بالتدريبات، والتخطيط الجيد”.وتابع “إذا أردت دائمًا أن تفوز بأي مباراة فعليك دائمًا أن تمتلك الإصرار اللازم، لتحقيق ذلك، وأن تسعى من أجل تحقيق هدفك”. واختتم حارس مرمى يوفنتوس، حديثه قائلاً: “ما يتحقق اليوم، هو نتاج تضحية الجميع، والعمل بشكل جماعي مخلص، لا يفكر خلاله، أي شخص في نفسه”.