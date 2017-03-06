بوفيه مفتوح بطول نصف كيلومتر يثير المغردين على تعليم حائل

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حائل ـــ البلاد

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر جزءاً من الحفل الذي أقامته إدارة تعليم حائل لتكريم متقاعدي الإدارة العامة.

واثار البوفيه المفتوح والممتدة على مساحة نصف كليو متر حفيظة رواد مواقع التوصل الاجتماعي، اذ وصفه الكثيرون بأنه نوع من الإسراف والتبذير.

وأظهر المقطع البوفيه وقد اشتمل على أصناف كثيرة من المأكولات، ولم يظهر إلا القليل من المدعوين، فيما علق مصور المقطع بأن طول البوفيه يمتد لمسافة نصف كيلو متر.

وفي أول تعليق لها قالت اللجنة المنظمة للحفل إن عدد المدعوين وصل إلى 550 شخصاً بينهم 345 متقاعدا، مشيرة إلى أن المقطع صور في بداية دخول المدعوين، ولذلك لم يظهر إلا عدد قليل منهم.

وأضافت أنه تم التنسيق مع جمعية حفظ النعمة لتوزيع ما تبقى من الطعام على المحتاجين، مؤكدة أن اللجنة هي آخر من غادر الحفل بعد التأكد من حفظ الطعام المتبقي.