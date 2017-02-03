بولندا وليتوانيا لن تسمحا بسجون سرية أمريكية

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فيلنيوس-وارسو -رويترز

قالت بولندا وليتوانيا إنهما لن تسمحا للولايات المتحدة بأن تكون لها سجون سرية جديدة على أراضيهما إذا اختار الرئيس دونالد ترامب العمل إعادة العمل ببرنامج قديم لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) لاحتجاز واستجواب إرهابيين مشتبه بهم في الخارج.

والدولتان الواقعتان في أوروبا الشرقية حليفان وثيقان للولايات المتحدة واستضافتا سجونا سرية في أراضيهما استخدمت أثناء “الحرب على الإرهاب” التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب ربما يأمر بمراجعة قد تؤدي إلى إعادة ذلك البرنامج الذي شمل منشأت مماثلة في رومانيا وتايلاند وأفغانستان استخدمت فيها أساليب للاستجواب قوبلت بإدانة على اعتبار أنها تعذيب.

وقالت رئيسة وزراء بولندا بياتا سيدلو للصحفيين عندما سئلت إن كانت حكومتها ستوافق على مثل هذه السجون “لا يوجد اقتراح بذلك وليس هناك مجال (لمحادثات في هذا الشأن).”

وقال ليناس لينكيفيسيوس وزير خارجية ليتوانيا في مقابلة مع رويترز إن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في جميع المجالات الإستراتيجية لكن حقوق الإنسان يجب حمايتها.