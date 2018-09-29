بوينج تفوز بعقد جديد مع البنتاجون

واشنطن – وكالات

فازت عملاق الطيران الأمريكي “بوينج” بعقد مهم لطائرات التدريب والمحاكاة مع سلاح الجو الأمريكي، يمكن أن تبلغ قيمته 9،2 مليار دولار (حوالي 8 مليارات يورو)، كما جاء في بيان لسلاح الجو الأمريكي أمس الأول الخميس.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي أنه ينوي شراء 351 طائرة من نوع “تي إكس” و46 طائرة محاكاة للطيران في الوقت الراهن. ووعدت “بوينج” بإنجاز هذه الطلبية “بأكثر من 90%” على الأراضي الأمريكية، مما يتيح دعم 17 ألف وظيفة.

وهذا ثالث عقد كبير لبوينج مع وزارة الدفاع الأمريكية. ووقعت المجموعة أيضا لتوها عقدا قيمته 805 ملايين دولار لتطوير أول طائرة بلا طيار للقوات الأمريكية، وطلبية قيمتها 2،4 مليار دولار لتزويد سلاح الجو الأمريكي بمروحيات.

وكانت بوينج انتزعت في بداية السنة العقد المتعلق بصنع طائرات رئاسية من الجيل الجديد تحت شعار “إير فورس وان”.