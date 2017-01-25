بيانات التدريب التقني لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني

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الرياض- واس

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عدم تضرر البيانات والمعلومات الخاصة بها، واستمرار العملية التدريبية وبرامج التدرب الإلكتروني بالكليات والمعاهد التقنية، وذلك بعد تعرضها أمس لهجوم إلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعاملت مع تحذيرات المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية قواعد البيانات والمعلومات، والبنية التحتية من الفيروس الإلكتروني، من خلال القيام بالإجراءات اللازمة،

والتأكد من وجود نسخ احتياطية حديثة لجميع المعلومات والملفات، وتوعية الموظفين، والتأكيد على عدم فتح الروابط، أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة من أشخاص مجهولين، أوالتي لا يتوقع وصولها من الطرف الآخر، أو ليست ذات صلة بالعمل، وعدم تحميل ملفات من مواقع إنترنت غير معروفة ،وموثوقة للمستخدم.