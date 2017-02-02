بيان نصراوي:التفاوض مع مدرب مرتبط بعقد تصرف لا يليق بالعين

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الرياض- البلاد

أصدر نادي النصر بيانا بشأن تعاقد نادي العين مع مدرب النصر السابق زوران ، جاء فيه: تابعت إدارة نادي النصر على مدى أسبوع كامل الاتهامات التي طالتها في قضية الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق السابق، بعد تلقيه عرضا من نادي العين، وهو على رأس عمله، وتابعنا أيضا بكل اهتمام تصريحات مسئولي نادي العين الإماراتي الشقيق، ونود أن نوضح التالي :

ــــ صرح الأخ الأستاذ غانم الهاجري رئيس نادي العين لأكثر من قناة ومطبوعة، بأن ناديه لم يتعاقد مع المدرب زوران، وأنه واحد من خيارات النادي الشقيق فقط، وعرض من قبل وكلاء أعمال، وشدد في سياق أحاديثه على أنه حريص على العلاقات مع الأندية الشقيقة كالنصر مثلا، ولذلك سيتم الاتصال بإدارة النصر لتوضيح موقفه وموقف ناديه، فيما لو تم التعاقد مع زوران .

ـــ اليوم أعلن نادي العين رسميا التعاقد مع المدرب زوران، ولم نتلق حتى اللحظة أي اتصال أو خطاب من نادي العين، ما يثير الاستغراب لدينا، ويجعلنا نراجع كل المواقف والكلمات السابقة لسعادة رئيس النادي.

ـــ تود إدارة نادي النصر أن توضح لجماهير الناديين الخليجيين الشقيقين، أننا نحرص على علاقاتنا بالأشقاء، وهي علاقات لا تخضع لتفاصيل كرة القدم، بل ممتدة إلى أبعد وأهم من ذلك، ولذلك نستغرب أشد الاستغراب التعامل بتجاهل من إدارة نادي العين الشقيق.

ـــ تؤكد إدارة نادي النصر على أن هذا التجاهل والتفاوض مع مدرب على رأس عمله وفي وسط الموسم، تصرف لا يليق بنادي العين الشقيق، ولا برجالاته الرموز الصفوة طوال تاريخه الرياضي العريض، الذين كانوا دائما سباقين على تغليب العلاقة مع الأشقاء في كل مكان، ومتأكدون أن ما حدث دخيل على ثقافة وعلاقات الأندية الخليجية. – نعلم أن سوق الانتقالات عرض وطلب، ولكن أسلوب الإغراء في منتصف الموسم، لا ينتمي لأخلاقيات الرياضة والمهن عامة، ولا لأدبيات العلاقات الأخوية التي تقدم فيها الروابط الثابتة على المصالح الطارئة .

ـــ ما فعله نادي العين الشقيق تسبب لنا في إرباك في مسيرة نادينا خلال الموسم، يتجاوز التأثير المالي بالتعاقد مع أجهزة فنية جديدة، إلى إيقاف وتعطيل العمل التراكمي، والجهد المبذول من إدارة نادي النصر منذ بداية الموسم، وهو ضرر لا يقبل أي تعويض .

ـــ نشدد على أننا صبرنا أسبوعا كاملا، تمسكنا فيه بضبط النفس وإحسان النية في الأشقاء بنادي العين للتواصل معنا قبل التعاقد مع المدرب، تحقيقا لتصريحاتهم المتتالية، ولكننا صدمنا اليوم بالتجاهل التام وإعلان التعاقد مع المدرب، وكان لا بد من هذا التوضيح، وسيظل نادي النصر يمد يده لكل الأندية الشقيقة، ويؤكد ثباته على حسن النية وصفاء العلاقات والتمسك بالأخلاق الرياضية والأدبيات المهنية، التي تسمو بالمنافسة الرياضية في كل مكان. وسيظل النصر بمن حضر لا يقف على أحد.

والله الموفق.