بيتزي يختار 27 لاعبا لمعسكر الأخضر في ماربيا

الرياض- البلاد

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر “الأخضر”، في المرحلة الرابعة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويخوض المنتخب معسكرا في مدينة “ماربيا” الإسبانية، الذي ينطلق غدا، ويستمر حتى منتصف شهر مايو، يتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام الجزائر في 9 مايو على ملعب “كارانزا” بمدينة قادش الإسبانية، والثانية ضد اليونان في ختام المعسكر على استاد “لاكارتوخا” في إشبيلية.

وجاءت قائمة اللاعبين، التي ضمت 27 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم، فواز القرني، عبدالله المعيوف، محمد العويس، خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد البريك، سعيد المولد، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد جحفلي، علي البليهي، منصور الحربي، عبدالملك الخيبري، خط الوسط: عبدالله الخيبري، إبراهيم غالب، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان الفرج، نواف العابد، محمد كنو، محمد الكويكبي، هتان باهبري، خط الهجوم: مهند عسيري، هارون كمارا، محمد السهلاوي.