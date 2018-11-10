بيتزي يضخ دماء جديدة للأخضر

جدة- البلاد

قرر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي ، المدير الفني للمنتخب الوطني، استدعاء تيسير الجاسم، لاعب فريق الوحدة، إلى قائمة الأخضر، التي تستعد لإقامة معسكر في مدينة الدمام؛ استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2019 بالإضافة إلى ضم عدد من اللاعبين الجدد لأول مرة في صفوف المنتخب الوطني، أبرزهم تركي العمار وفراس البريكان وحسان تمبكتي.

وسيغيب عن القائمة حارس المرمى عبد الله المعيوف، حيث سيضم الثلاثي أمين بخاري ومحمد اليامي ومحمد العويس، ووليد عبد الله.

أما خط الدفاع فسيشهد ضم: ياسر الشهراني، حسين عبد الغني، علي البليهي، عمر هوساوي، حسان تمبكتي، محمد الفتيل، سلطان الغنام، محمد البريك”.

وفي الوسط “محمد كنو عبد العزيز البيشي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، حسين المقهوي، تيسير الجاسم، تركي العمار، سالم الدوسري، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب”.

وفي الهجوم كل من “فراس البريكان، هتان باهبري، فهد المولد”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيلعب مباراتين وديتين خلال معسكر الدمام المقبل، أمام منتخب اليمن يوم الجمعة المقبل، ثم منتخب الأردن يوم 20 نوفمبر الجاري.