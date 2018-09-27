بيتوركا وبيليتش مرشحان لقيادة العميد

جدة- البلاد

كشفت صحيفة بروسبورت الرومانية ، أن إدارة الاتحاد تواصل سعيها الجاد نحو استقدام الروماني فيكتور بيتوركا للإشراف على الفريق للمرة الثالثة.

وقالت الصحيفة: إن إدارة الاتحاد عرضت على المدرب مليوني يورو سنوياً للحضور إضافة لشرط جزائي لا يقل عن هذا الرقم. وأشارت إلى إن الفريق حقق مع بيتوركا المستوى الأفضل في الفترة الأخيرة ؛ عندما حل في المركز الثالث في الدوري بينما هو الآن يصارع لأجل الابتعاد عن الهبوط.

الجدير بالذكر أن أسماء مدربين عدة قد ارتبطت مؤخراً بالاتحاد منهم كوزمين وماتياس الميدا، وكان آخرهم الكرواتي سلافين بيليتش.

فقد ذكرت تقارير إعلامية كرواتية، أن المدرب سلافين بيليتش اقترب بشدة من تولي تدريب الفريق الأول لنادي الاتحاد ، وقالت: إنه في حالة توليه المهمة رسميًّا، فإنه سيتمكن من تكوين ثروة من وراء تلك الوظيفة. وأضاف موقع “24 sata” الكرواتي: إن الروماني كوزمين أولاريو مدرب فريق جيانجسو الصيني هو المنافس الوحيد لبيليتش على تولي تدريب الاتحاد، الذي قدم مسئولوه عرضًا لبيليتش من أجل تولي منصب المدير الفني.

وكشف الموقع عن أن بيليتش سيحصل على ثلاثة ملايين يورو سنويًّا إضافة لمميزات أخرى، في حالة توقيعه عقدًا مع الاتحاد، الذي وصفه الموقع بأنه الأقدم في السعودية، لكن الموقع أشار إلى أن المدرب الكرواتي لا يزال يفكر في الأمر، على الرغم من أنه لا يقوم بتدريب أي فريق منذ شهر نوفمبر الماضي. واستعرض الموقع الفرق التي دربها بيليتش، فقال إنه قام بالإشراف على تدريب فرق هايدوك سبليت أشهر فرق كرواتيا، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وبشكتاش التركي ووستهام الإنجليزي، إضافة لمنتخب كرواتيا الأول ومنتخب الشباب.