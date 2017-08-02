بيت الرياض يستضيف لقاءاً بيئياً

إستضافت شركة بيت الرياض الجريسي برنامج ورشة عمل لأعضاء لجنة البيئة بغرفة جدة, بحضور رئيس اللجنة الأستاذة دينا النهدي ونائب الرئيس المهندس سمير قرشي, وكل من الأعضاء الدكتور سيد الخولي, الدكتور نايف الشلهوب, الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين, الدكتور فؤاد بوقري , الاستاذ عبدالله الثنيان, الدكتور فيصل أبورديف, الاستاذ أسامه قربان, ناقشت ورشة العمل أمورا تتعلق بالبيئة لإعداد قائمة بيانات تضم كل المتهمين والمؤسسات والشركات المختصة في البيئة لكي يتم التواصل والإستفادة ورفع الكفاءة لكل المشاركين من خلال لجنة البيئة.