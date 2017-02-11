بيت المدينة المنورة في الجنادرية يحتفي بمصابي ” الحد الجنوبي “

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احتفى بيت المدينة المنورة بالقرية التراثية بالجنادرية، بمصابي الحد الجنوبي من أبطالنا البواسل.

خلال استضافتهم بحضور معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني.

والمشرف العام على بيت المدينة المنورة محمد بن مصطفى النعمان.

وأوضح المشرف العام على بيت المدينة أن:

هذه الاستضافة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.

بحيث تكون فعالية رئيسة ضمن فعاليات بيت المدينة المنورة هذا العام.

تعبيراً عن التقدير والفخر بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات على حدود المملكة الجنوبية.

لتحيق النصر والذود عن بلادنا الغالية ومقدراتها ومقدساتها وأمنها، ونصرة أشقاءنا في الجمهورية اليمنية.

لاستعادة الشرعية وإحلال الأمن فيها.

من جانبه أكد الدكتور السراني أن:

الشعب السعودي بأكمله يشعر بذات الشعور الذي نحمله لهؤلاء الأبطال الذين يسطرون على حدود المملكة الجنوبية أسمى معاني الإخلاص والعطاء والبذل فداءً للوطن وحمايةً لثرواته ومكتساباته ومقدساته وأمنه، منوهاً بمبادرة الجامعة بفتحها أبوابها لأبطالنا الجنود البواسل وإتاحة الفرصة لهم للدراسة بالجامعة، تقديراً وعرفاناً بما يقدمونه من عمل بطولي هناك.