بيت المدينة المنورة يقدم لزواره نموذجاً حياً لحرفة ” القطان “

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قدم بيت المدينة التراثية “بالجنادرية 31” حرفة القطان ضمن الحرف التي عرفت عن المهنين والحرفيين من أهل المدينة المنورة.

ووقف زوار بيت المدينة على مدخل دكان القطان حامد عبدالله الصيادي.

لمتابعة تفاصيل هذه الحرفة التي تبدأ بتنظيف القطن وتفكيكه من التجمع و الصلابة أو تغييره بقطن جديد.

وهي حرفة ارتبطت بالقطن قديماً وحاضراً، وتهدف إلى العناية بصحة وسلامة الانسان وراحته خاصة عند نومه .

وأفاد الصيادي, أن ” القطان ” يستخدم آلة ندف القطن, التي تسمى ” الندافة “.

وتتكون من الصندوق والوتر والقوس والكشتبان, ويقوم القطان بمسك الندافة وإدخالها وسط القطن ويضرب الوتر فيحرك القطن المتجمع حتى يتفكك عن بعضه فيقوم بجمع القطن داخل الوسادة .

وأبان ان أفضل أنواع الوسائد ما كانت محشوةً بريش النعام والبط والقطن الأصلي والقطن الصناعي بأنواعه.

مشيراً إلى أن تغيير القطن مهم للكثير من الناس ممن يعانون من مشكلات في الرقبة والظهر والعمود.

مؤكداً أهمية ملائمة الوسادة من حيث وزنها ومطابقتها للشروط الصحية .