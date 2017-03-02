بيت لحم والضفة في انتظار يعقوب بعد حصده لقب أراب أيدل

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فاز الشاب الفلسطيني يعقوب شاهين (23 عاماً) بلقب اراب ايدل في الحلقة الختامية من الموسم الرابع.

ضيف الحلقة كان الفائز بالموسم الثاني من البرنامج النّجم محمد عساف الذي قدّم العديد من الأغاني، أشعل بها المسرح لم ينسَ تقديم النّصائح للمشتركين الثّلاثة مع اقترابهم من اللّقب. فيما ينتظر أهالي بيت لحم والضفة عودته للاحتفاء به .

وحضر السّهرة الـ 19 عدد من الشّخصيّات المعروفة من بلدان المتسابقين، من فلسطين واليمن، أبرزهم السفّير اليمني عبدالله الدعيس ونجل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس.

وعن مرور المشتركين، أكّدت اللّجنة أنّ ما أدّوه في الحلقة كان أفضل مرور طوال وجودهم في البرنامج. وعن أبرز التّعليقات التي قيلت لهم، وصفت الفنّانة أحلام الفلسطيني أمير دندن بأنّه “هداف ارب ايدول” بعدما أشار حسن الشافعي أنّه كـ”لعيب كوره” الوحيد الذي يصيب الهدف في كل مباراة.

أمّا الفنانة نانسي عجرم فرأت أنّ اليمني عمار محمد هو “سفير اليمن”. فيما قال حسن للفلسطيني يعقوب شاهين أنّه “في أحسن أيّامه” في هذه الحلقة وفلسطين فخورة به.

وفي الحلقة 20 والأخيرة من البرنامج، لفتت نانسي وأحلام الأنظار إليهما كما في السّهرة 19، حيث سحرت عجرم الحضور بفستانها الأسود وتسريحة شعرها الجديدة والمختلفة. كذلك الأمر بالنسبة للشامسي التي ارتدت فستاناً باللّون الزّهري الغامق.

واستقبل “عرب ايدول” جميع المشتركين وعددهم 13، حيث غنّوا أغاني منفردة. بعدها أطلّت الفنّانةشيرين أدّت فيها أغنيتي “إنسى الموضوع” و”مش بتاعة الكلام ده”.

وكان المرور الأوّل للمشتركين في هذه الحلقة مع امير بأغنية “جيت بوقتك” الذي نسى بعض كلماتها لكنّه استطاع الاستمرار، وبرّر ذلك بشدّة فرحه بالجمهور الذي يشجّعه. وتلى ذلك ظهور شيرين مرّة ثانية على المسرح مع أغنيتين أيضاً “انا كتير” و”كده”.

وأثّرت بأدائها الرّائع بالجميع، أبرزهم نانسي واحلام بعد أن امتلأت عيونهما بالدّموع. وكذلك كان مرور عمار الذي بكى أثناء غنائه لبلده اليمن، وأبكى الفنانة اروى التي كانت حاضرة لتشجيعه، فيما صعدت احلام إلى المسرح لتقديم الدعم له.

لكنّ عبد الوهاب استطاعت تغيير الأجواء بعدما أدّت أغنيتها “هو ده اللي كان ناقصني”. وأضافت إطلالة يعقوب مع أغنية “تعلى وتتعمر يا دار” مزيداً من الأجواء الإيجابيّة في العرض المباشر الأخير.

واختُتمت هذه السّهرة بأغنية أخيرة وجديدة قدّموها الثّلاثي بعنوان “ملعونة الحروب” التي سبّبت ببكاء عجرم الشّديد. وجاءت اللّحظة المنتظرة منذ أشهر لإعلان اسم الفائز باللّقب الذي حمله المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين.