بيعة وفاء
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بسم الله الرحمن والمبنى على نخلة وسيف
شعر- تركي القرني
بسم الله الرحمن والمبنى على نخلة وسيف
راية هل العوجاء عسى ربي يعز ابطالها
السيف سيف المحكمة حده على الظالم رهيف
والنخله الخيرات والأمان تحت اظلالها
والنهج والأحكام ما خوذه من الدين الحنيف
العين فيها العين والحسنة بعشر امثالها
ربيع من فضل الولي يوم اكثر العالم خريف
والبرق صوب جنوبها والرعد صوب اشمالها
في هيبة الله ثم في هيبة هل النهج الشريف
اخوان نورة سجل التاريخ طيب أفعالها
من يوم وحدها معزي شيّد المجد المنيف
لعل قبره للمزون اللي يهل اخيالها
واليوم سلمان الحزم للدار وأهل الدار ريف
ابو فهد لا كبرة الدعوى شرب فنجالها
حنا جنوده ما نهاب الموت واليوم العنيف
واهل الفتن لا بد نقطع روسها واذيالها
فـ رقابنا بيعة وفاء ما هي مثل قمة جنيف
والمعركة حنا لها يا سيدي حنا لها
هذي مشاعر تركي القرني من الفكر النظيف
نقّى معانيها ورتبها وبث إرسالها
التصنيف: ملامح صبح
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