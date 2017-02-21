بيع هاتف هتلر الخاص بـ243 ألف دولار بالمزاد العلني

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واشنطن ـــ البلاد

بيع جهاز هاتف يعود إلى الزعيم النازي أدولف هتلر، بمبلغ 243 ألف دولار بالمزاد العلني في الولايات المتحدة.

وعرض الهاتف للبيع في دار ألكسندر التاريخية للمزادات في مدينة تشيسابيك بولاية ماريلاند الأميركية.

وبدأ المزاد بسعر أولي قدره 100 دولار، وفي النهاية بيع بمبلغ 243 ألف دولار إلى مشتر لم يتم الإفصاح عن هويته.

وكان الهاتف قد عثر عليه الجنود السوفييت عام 1945 في المخبأ الذي انتحر به هتلر.

واعتبر مسؤولو دار المزاد، الهاتف بمثابة سلاح دمار شامل، لأن هتلر استخدمه لإصدار أوامر بالقتل.

وبيع في المزاد أيضا كلب من البورسلين تعود ملكيته لهتلر، بمبلغ 24 ألفا و300 دولار.