بيع 1.7 مليون من تذاكر المونديال

موسكو ــ وكالات

أعلن الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” النتائج الأولية لبيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2018 المقررة صيف العام الحالي في روسيا، قبل بدء المرحلة النهائية من عملية البيع.

فبحسب إحصائيات “فيفا”، تم بيع حوالي 1.7 مليون تذكرة، الجزء الأكبر كان من نصيب الروس بنحو 796875 تذكرة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية بـ80161 بطاقة، والبرازيل 65863 بطاقة، ومن ثم كولومبيا 60199 بطاقة، وألمانيا 55136 بطاقة

ومن ثم المكسيك 51736 بطاقة، والأرجنتين 44882 بطاقة، والبيرو 38544 بطاقة، والصين 36841 بطاقة، وأستراليا 34628 بطاقة، وانجلترا 30711 بطاقة.