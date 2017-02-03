بيع 1350 قطعة تراثية في مهرجان عنيزة

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عنيزة – البلاد

أقيم المزاد التراثي بسوق المسوكف الشعبي ضمن فعاليات مهرجان الحنيني الأول بمحافظة عنيزة ,الذي يقام حاليا بشعار “الحنيني دقه ودقيق ” وسط حضور غفير من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج ، حيث اكتظت ساحة السوق بأصحاب المتاحف والمهتمين بالتراث ، واستمر المزاد أكثر من أربع ساعات.

وأوضح مدير سوق المسوكف عبد الله العليان أن أصحاب التراث بحاجة لمثل هذه المناشط التي تدعم هوايتهم بشكل منظم عبر مزايدة حراج علني على جميع المبيعات وطاولات عرض تمكن الجميع من مشاهدة أغراض البيع ، مشيرا إلى أنه تم بيع أكثر من 1350 قطعة تراثية ، وبلغت قيمة أكبر بيعة مساء أمس بثمانية آلاف لبندقية تراثية .

ولفت النظر إلى أن المهرجان يحوي العديد من الدلال النادرة و السيوف الثمينة و العديد من المقتنيات التي تجذب الزوار مثل الراديو التراثي وأدوات الطبخ كالأواني الحديدية والتلفزيونات الخشبية ، وبعض العملات النادرة والمفاتيح العثمانية و القصص التاريخية.