العدد 21921 01 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

بيع 60 مليون وحدة من منصة بلاي ستيشن 4

0 تعليق 34 مشاهدة
بيع 60 مليون وحدة من منصة بلاي ستيشن 4
شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات
اعلنت شركة سوني ان مبيعاتها من منصة الألعاب “بلاي ستيشن 4″تجاوز الـ60 مليون وحدة، وذلك في اطار إعلانها عن نتائجها المالية للربع الرابع من سنتها المالية.وذكرت عملاقة الإلكترونيات اليابانية في بيان نتائجها المالية انها شحنت في عام 2016 اكثر من 20 مليون وحدة من بلاي ستيشن 4 التي تعد ابرز منصات الألعاب حول العالم، مقارنة بـ 17.7 مليون وحدة في عام 2015.وللمقارنة، اعلنت سوني اواخر العام الماضي ان مبيعاتها من بلاي ستيشن 4 بلغت 50 مليون وحدة حتى تاريخ 6 ديسمبر 2016، مدفوعة بالطلب القوي عليها خلال موسم عطلات نهاية السنة.

التصنيف: الأخيرة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق