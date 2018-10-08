بيليتش يعلن قائمة الاتحاد لمعسكر الطائف

جدة- البلاد

أعلن الكرواتي سلافن بيليتش، المدير الفني للاتحاد، قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في معسكر إعدادي داخلي خلال فترة التوقف الحالية. وضمت القائمة 28 لاعباً، استعداداً لبدء المعسكر الذي يقام في مدينة الطائف، بدءًا من الإثنين، حيث جاءت على النحو التالي: حراسة المرمى : عساف القرني – راكان النجار – ريان أبو لطيفة.

خط الدفاع : أحمد عسيري – زياد الصحفي – عبدالله الشمري – عمار الدحيم – محمد قاسم – محمد ريمان – حسن معاذ – عمر المزيعل – طارق عبدالله – منصور الحربي – كارليتو. خط الوسط : خالد السميري – جابر عيسى – رومارينهو – فالديفيا – جمال باجندوح – كارلوس فيلانويفا – عمار النجار – جوناس دي سوزا – علي الزقعان.

خط الهجوم : بيزيتش – عبدالرحمن الغامدي – عبدالعزيز العرياني – فهد المولد – عمر الجدعاني. من ناحية أخرى، أوضح بندر باصريح، مساعد مدرب الاتحاد، أنهم حاولوا مصالحة الجماهير خلال لقاء الفتح، إلا أن الظروف حالت دون ذلك. ىوطرد دياز، وإصابة كارلوس فيلانويفا أثرا على الفريق. وأضاف: ” أعتذر لجماهير الاتحاد الوفية عن كل ما حدث للفريق أثناء إشرافي، الفريق سيعود قريباً نمر يفترس ولا يخاف”.

وتابع: “أنا لا أملك عصا سحرية لتغيير أحوال الاتحاد، حاولت ولكن لم يحالفني التوفيق”. وأرجع باصريح تدهور مستوى الاتحاد إلى سوء الإعداد للموسم الجديد تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز، مشيراً إلى أن كافة الإمكانيات متوفرة في الفريق وتساعد أي مدرب على النجاح. وبرأ مساعد مدرب الاتحاد المنظومة الطبية في الفريق نافياً وجود علاقة لها بما يحدث للاعبين من إصابات متكررة. وأتم حديثه مشيداً برئيس النادي: “الاتحاد محظوظ بوجود رئيس مثل المقيرن”.