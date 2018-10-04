بيليتش يواسي لاعبي الاتحاد بعد الهزيمة أمام الفتح

جدة- البلاد

حرص الكرواتي سلافين بيليتش ، المدير الفني الجديد لفريق اتحاد جدة على الاجتماع مع اللاعبين عقب نهاية مباراتهم أمام الفتح.

وخسر الاتحاد على يد نظيره الفتح بنتيجة (2-0) في المواجهة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، بالجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وطالب بيليتش اللاعبين بالعمل جميعاً بروح واحدة مؤكداً إنه سيبدأ في تصحيح الأخطاء بدءً من تدريبات الإثنين.

وأعلن الاتحاد عن تولي الكرواتي بيليتش الإدارة الفنية للفريق خلفاً للأرجنتيني رامون دياز 23 سبتمبر الماضي.

يذكر أن الاتحاد يتذيل سلم ترتيب المسابقة، برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الوحدة إيجابياً بنتيجة (2-2).