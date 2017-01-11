بينهم وافد سبعيني وامرأة.. ضبط 14 محتالا استولوا على 3 ملايين ريال

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أبها – مرعي عسيري

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على 14 شخصًا من عصابة، امتهنوا النصب والاحتيال على المواطنين، عند مكائن الصرف الآلي التابعة لعدد من البنوك المحلية، استولوا خلالها على أكثر من3 ملايين ريال.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد محمد الدباش: إن شرطة المنطقة تلقت عددا من البلاغات من المواطنين، معظمهم من (كبار السن)، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال عند مكائن الصرف الآلي، من قبل أشخاص يقومون بإيهامهم بالمساعدة وتفعيل بعض الخدمات الالكترونية، ومن ثم يقومون باستبدال بطاقات المواطنين بأخرى، واستخدامها”.

وأبان الدباش، أنه بناء على تلك البلاغات، فقد تم تكليف فريق عمل للشروع في جمع المعلومات اللازمة عن تلك القضايا والمتهمين فيها، وتحليلها ومتابعة عدد من المشتبه بهم، والحصول على أكبر قدر من المعلومات، حيث تمكنت الجهات المختصة من رصد وافد في العقد السابع، يرافقه 3 أشخاص من “مجهولي الهوية”، أمام أحد الصرافات الآلية، وتم القبض عليه، ومرافقيه وإحالتهم للتحقيق.وأسفرت نتائج التحقيقات عن اعتراف المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين،

وتم حصر القضايا المسجلة في شرط منطقة عسير المسجلة ضد مجهول، والتي نفذت بنفس الأسلوب الإجرامي، وقد ألقي القبض على 14شخصا من تلك العصابة تتراوح أعمارهم بين( 22 إلى 65 عاما)، وامرأة في العقد الثالث من العمر، واعترفوا بارتكابهم لـ 25 قضية نصب واحتيال في منطقة عسير، وبعض مناطق المملكة الأخرى.