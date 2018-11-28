تأجيل لقاء الفتح والتعاون في الدوري 24 ساعة

الرياض- البلاد

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة الفتح والتعاون ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تأجيل اللقاء بسبب عدم توفر حجوزات الطيران، لتقام 1 ديسمبر المقبل، حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يحتل التعاون المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفتح الذي يحل في المرتبة الثامنة.

يذكر أن التعاون كان قد فاز أمام الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 10، وتغلب الفتح برباعية نظيفة على نظيره أحد بنفس الجولة.