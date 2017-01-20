تأخر الرحلة يزيد ظروف الاتحاد سوءا قبل موقعة صائد الكبار

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جدة – عبد العزيز عركوك

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى حائل في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد أن تأخرت الرحلة لساعتين حيث أدى ذلك الي وصول الفريق قبل ١٦ ساعة من بدء اللقاء والذي سينطلق عند الثالثة من عصر اليوم.

هذا ويخوض الفريق أصعب مواجهاته عطفا على الظروف القاهرة والتي تتمثل فس غياب عدد من اللاعبين في مقدمتهم فهد المولد وعساف القرني وبدر النخلي وعدنان فلاتة وياسين حمزة لظروف الإصابات فيما يغيب المحترف المصري محمود كهربا والمهاجم التونسي أحمد العكايشي لمشاركتهما مع منتخبهما في كأس الأمم الأفريقية.

وكان المدرب خوسية سييرا قد استدعى مجموعة من اللاعبين للمشاركة في مواجهة الطائي ضمن دور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وهم على العامري وراكان النجار وأحمد عسيري وعمار الدحيم وعمر المزيعل وعوض خريص وعبدالله شهيل وعبدالرحمن الريو وجمال باجندوح ومعتز تمبكتي والكويتي فهد الأنصاري والتشيلي فيلانويفا ومحمد قاسم وعبدالرحمن الغامدي وأحمد العوفي وعبدالعزيز العرياني.

فيما تأكد غياب اللاعب ربيع السفياني المنضم حديثا للاتحاد عن المواجهة وذلك لعدم تسجيله في كشوفات النادي وسيتم قيده في بداية الأسبوع الحالي استعدادا للاستفادة من خدماته في مواجهة الوحدة الدورية.

وعلى ذات الصعيد أختتم الفريق تحضيراته للقاء بإقامة مران على ملعب رديف الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية يوم أمس الخميس والذي تركز على الجوانب الفنية وحرص المدير الفني على تقديم موعد المران إلى الساعة الثالثة لتجهيز اللاعبين.