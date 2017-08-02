تأخر سن الإنجاب يطيل عمر المرأة

جدة ــ البلاد

رغم تحذيرات الأطباء بعدم تأجيل الإنجاب إلا أن للتأجيل فوائد لا تعرفها النساء، فتأخر الانجاب الى ما بعد سن الثلاثين قد يطيل العمر٬ بحسب دراسة برتغالية حديثة.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة كويمبرا، ان ابحاثهم اثبتت ان المراة التي تنجب في مرحلة الثلاثينات من العمر يكون عمرها أطول من التي تنجب اطفالها في سن مبكرة.

وقارن الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، متوسط العمر المتوقع لنساء متقدمات في العمر مع السن الذي انجبن فيه اولادهن، فوجدوا ان اللاتي انجبن في الثلاثينات تزيد توقعات بقائهن على قيد الحياة لسنوات اطول ممن انجبن في مرحلة المراهقة او العشرينات.

ورغم النصائح التي يقدمها بعض الخبراء للمرأة بضرورة عدم تأجيل الحمل والإنجاب حتى سن متأخرة لكيلا تواجه صعوبات تتعلق بالتبويض، فان هذه الدراسة الجديدة تركز على جانب ايجابي لهذا الأمر هو ان المراة التي تحمل في سن متاخرة تكون لديها الفرصة للحياة فترة أطول.

وقال الباحثون إن المرأة التي تنجب في وقت متأخر تزيد فرص تمتعها بعمر أطول مقارنة بالأخريات، فالجينات التي تسمح بالحمل المتأخر تفيد في إطالة متوسط عمر المرأة.

واستندت الدراسة إلى فحص بيانات تتعلق بموعد الإنجاب ومتوسط العمر المتوقع لنساء من جميع دول الاتحاد الأوروبي.

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