تأخير الدراسة في مدارس الجوف بسبب البرد

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وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، فواز بن صالح السالم، بتأخير بداية الدوام في مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات إلى الساعة 8.15 صباحًا وقت حضور منسوبي المدرسة أو الاصطفاف الصباحي

على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8.30 صباحًا، بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، عبدالعزيز النبط، في بيان له اليوم، الخميس، أن تأخير

الدراسة جاء نتيجة الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة

مشيرًا إلى أن بدء اختبار الفترة الأولى سيكون عند الساعة 8.30 صباحًا.

وقال إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تضع سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ضمن أهم أولوياتها