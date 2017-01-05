العدد 21805 05 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تأخير الدراسة في مدارس الجوف بسبب البرد

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تأخير الدراسة في مدارس الجوف بسبب البرد
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وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، فواز بن صالح السالم، بتأخير بداية الدوام في مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات إلى الساعة 8.15 صباحًا وقت حضور منسوبي المدرسة أو الاصطفاف الصباحي

على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8.30 صباحًا، بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، عبدالعزيز النبط، في بيان له اليوم، الخميس، أن تأخير

الدراسة جاء نتيجة الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة

مشيرًا إلى أن بدء اختبار الفترة الأولى سيكون عند الساعة 8.30 صباحًا.

وقال إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تضع سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ضمن أهم أولوياتها

التصنيف: الأرشيف

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