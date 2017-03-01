تأشيرات المستثمرين خلال 24 ساعة

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الرياض ــ البلاد

اتفقت اربع وزارات حكومية على ربط إلكتروني بينها، لتزويد نظام تأشيرات المستثمرين بالبيانات والمعلومات، للإسهام في سرعة عملية إجراءات المنح بشكل إلى في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية على لسان السفير أسامة نقلي مدير الإدارة الإعلامية في الوزارة، “انه تم الاتفاق على قيام وزارة الخارجية بإتمام الربط الإلكتروني مع وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار ، والعمل والشؤون الاجتماعية، لتزويد نظام التأشيرات لوزارة الخارجية، بالبيانات والمعلومات المطلوبة، للإسهام في سرعة إجراءات استقبال ومنح التأشيرات آليا فيما بينها”.

وأشار نقلي إلى انه تم الاتفاق كذلك مع الهيئة العامة للاستثمار على تزويد وزارة الخارجية بقائمة المنشآت الموثوقة لمنحها تسهيلات في تقديم طلباتها إلى بعثات المملكة في الخارج.