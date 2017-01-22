تأشيرات (المنزلية) خلال 24 ساعة.. العمل تطالب بقاعدة معلومات لوظائف البنود

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الرياض – البلاد

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج استقدام العمالة المنزلية (مساند)، اختصر مدة إصدار التأشيرات إلى يوم واحد ( 24 ساعة) إلكترونياً. وأوضحت الوزارة، خلال حسابها على موقع “تويتر”، أن طريقة التسجيل في “مساند”، تتم من خلال الدخول على موقع “مساند” الإلكتروني، واختيار تسجيل مستخدم جديد، ومن ثم تعبئة نموذج البيانات الشخصية، والتحقق من الهوية، بعدما يتم إرسال كود التفعيل على رقم الجوال المخزن في “أبشر”.

من جهة أخرى دعت الوزارة -في تقريرها السنوي للعام المالي 36/1437هـ، الذي يناقشه مجلس الشورى، غدًا الاثنين ، إلى إنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود من حيث المسميات والمتطلبات، وما يرتبط بها من مزايا مالية، وإلزام الجهات الحكومية ووزارة المالية بتغذيتها. كما شددت على إعداد استراتيجية موحدة على مستوى الخدمة المدنية لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب، في إطار إعداد خطة لتشجيع العمل بالقطاع الخاص.