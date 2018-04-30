تأكيداً لانفراد “البلاد” .. رصد دخول الشاحنات للرياض إلكترونياً بعد 7 أيام

جدة : وليد الفهمي

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء رصد دخول الشاحنات إلكترونياً في مدينة الرياض بعد سبعة أيام.

وقالت: سيكون طلب التصاريح عبر الموقع الإلكتروني ‪tep.sa

وتهدف الخطوة إلي منع أي تجاوزات للشاحنات والتي سوف تنعكس بشكل ايجابي على حركة المرور في الشوارع والطرقات الأمر الذي سوف يسهم في رفع مستوى انسيابية حركة السير على كافة المحاور خلال أوقات منع دخول الشاحنات أو تنسيق دخولها .

وكانت البلاد أكدت في خبر سابق أن الادارة العامة للمرور بدأت في تطبيق آلية رصد مخالفات الدخول في أوقات الذروة وتجاوز نقاط المنع للشاحنات جنباً إلى جنب مع أجهزة باشر لرصد المخالفات المرورية حيث سيتم رصد كافة التجاوزات عن طريق الكاميرات دون تدخل بشري في أوقات محددة ومختلفة حسب أقات الذروة والازدحام ببعض المناطق والمدن الكبرى كما سيتم إحالة كافة المتجاوزين بعد رصدهم لتطبيق العقوبات بحقهم حسب لائحة ونظام الجزاءات والمخالفات المرورية .

الجدير بالذكر ان مخالفة الدخول وقت الذورة لا تقل غرامتها المالية عن 150 ريالا ولا تزيد عن 300 ريال حسب جدول المخالفات المرورية .